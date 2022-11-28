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Ексклюзив

Неподалік окупованого Маріуполя росіяни облаштували табір і тренують мобілізованих, щоб відправити на фронт, - Андрющенко

28 листопада, 2022 понедiлок
10:19
війна з Росією росія мобілізація орки окупанти

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що військовий корпус росіян у Маріупольському районі збільшився до 10-15 тисяч

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Навколо міста й у місті збільшилась кількість російських військових. Ще влітку військовий корпус армії РФ біля Маріуполя становив десь півтори тисячі. Сьогодні вже десь 7-10 тисяч біля міста є. Це росіяни, які вийшли з Херсона та мобілізовані, яких завезено з Росії", - зазначив Андрющенко.

За його словами, неподалік окупованого Маріуполя росіяни облаштували табір для мобілізованих, де їх навчають.

"Там розташовано військовий полігон. На цьому полігоні завжди тренувалися наші військові. Зараз росіяни використовують цей полігон для тренування мобілізованих. Їх тримають по тижню, а потім доформовують частини, які відійшли з Херсона та кидають на фронт", - додав Андрющенко.

  • Нагадаємо, Голова центральної районної адміністрації у Маріупольській міськраді Володимир Могильний заявив, що опалення взимку в Маріуполі не буде. У місті досі залишаються 130-150 тисяч жителів. 
  • У Маріуполі люди, які досі живуть не лише без опалення, а й без вікон, намагаються привернути увагу через написи на стінах та асфальті.
  • 18 листопада Петро Андрющенко заявив, що у Маріупольському районі чисельність росіян зросла в 7 - 10 разів. Вони живуть у покинутих пансіонатах і на базах відпочинку.  
  • 20 листопада радник мера Маріуполя інформував про можливу нову хвилю зачисток серед місцевих мешканців.
  • 25 листопада з'явилося повідомлення про указ ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна, згідно з ним окупанти в Маріуполі переселятимуть людей, які втратили житло, до "безхозних" будинків.
  • На наступний день міськрада написала в телеграмі, що маріупольці живуть у наметах: окупанти не надають мешканцям розбомблених будинків нове житло. Їжу доводиться готувати на вогнищах, а ночувати в підвалах кінотеатру.

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