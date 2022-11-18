У Маріуполі кількість окупантів зросла в 7 - 10 разів, - радник мера Андрющенко
У Маріупольському районі чисельність росіян зросла в 7 - 10 разів. Вони живуть у покинутих пансіонатах і на базах відпочинку
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в етері Еспресо.
"Ми спостерігаємо зростання (кількості загарбників, - ред.). Воно почалося з п’ятниці, й можна стверджувати, що в 7 - 10 разів збільшилася кількість військових", - наголосив він.
За словами радника мера, росіяни повністю заселили узбережжя від Гурзуфа до Маріуполя. Усі покинуті пансіонати, бази відпочинку також заповнені окупантами. Крім того, они облаштовуються й у Мангуші, Нікольському, на півночі Маріупольського району.
- 7 листопада Петро Андрющенко писав, що окупанти зводять лінію оборони довкола Маріуполя.
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