Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в етері Еспресо.

"Ми спостерігаємо зростання (кількості загарбників, - ред.). Воно почалося з п’ятниці, й можна стверджувати, що в 7 - 10 разів збільшилася кількість військових", - наголосив він.

За словами радника мера, росіяни повністю заселили узбережжя від Гурзуфа до Маріуполя. Усі покинуті пансіонати, бази відпочинку також заповнені окупантами. Крім того, они облаштовуються й у Мангуші, Нікольському, на півночі Маріупольського району.

7 листопада Петро Андрющенко писав, що окупанти зводять лінію оборони довкола Маріуполя.

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