Попри заяви "Росія здєсь навсєгда" окупанти почали зводити лінію оборони довкола Маріуполя, - мерія

Про це заявив у Telegram радник мера міста Петро Андрющенко.

"Навколо Маріуполя окупанти почали будувати лінію оборони. Два міні-заводи з виробництва бетону, які змонтували в Маріуполі працюють на фронт. Виробляють протитанкові бетоні “пірамідки”, які частково везуть в бік Запоріжжя/Херсону. Частково встановлюють в районі траси між Маріуполем та смт Нікольске. Також значно посилюють напрям з півночі в с. Старий Крим", - йдеться в повідомленні.

За його словами, окупанти значно посилюють укріплення довкола Маріуполя.

"Попри всі заяви “Росія здесь навсегда”, в реальності росіяни не мають такого оптимізму. Тому, якщо до Харківського контрнаступу вони викопували техніку для фронту, то сьогодні в тренді процес значного укріплення Маріуполя", - написав він.

Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя, зазначив, що росіяни почали знімати відео, рухаючись у колонах, щоб потім передивитися і знайти тих, хто фіксує їхнє перекидання.

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