Попри заяви "Росія здєсь навсєгда" окупанти почали зводити лінію оборони довкола Маріуполя, - мерія
Російські війська готують лінію оборони навколо Маріуполя
Про це заявив у Telegram радник мера міста Петро Андрющенко.
"Навколо Маріуполя окупанти почали будувати лінію оборони. Два міні-заводи з виробництва бетону, які змонтували в Маріуполі працюють на фронт. Виробляють протитанкові бетоні “пірамідки”, які частково везуть в бік Запоріжжя/Херсону. Частково встановлюють в районі траси між Маріуполем та смт Нікольске. Також значно посилюють напрям з півночі в с. Старий Крим", - йдеться в повідомленні.
За його словами, окупанти значно посилюють укріплення довкола Маріуполя.
"Попри всі заяви “Росія здесь навсегда”, в реальності росіяни не мають такого оптимізму. Тому, якщо до Харківського контрнаступу вони викопували техніку для фронту, то сьогодні в тренді процес значного укріплення Маріуполя", - написав він.
- Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя, зазначив, що росіяни почали знімати відео, рухаючись у колонах, щоб потім передивитися і знайти тих, хто фіксує їхнє перекидання.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.82
Купівля 39.82Продаж 40.58
-
EUR
Купівля 38.77Продаж 39.79
- Актуальне
- Важливе