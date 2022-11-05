Про це він розповів в етері Еспресо.



"Противник перекидає військову техніку, яка їде неприкрита через Маріуполь. Везуть і боєкомплекти, і різні речі на потреби російської армії у цивільних фурах. Вчора, 4 листопада, взагалі був великий рух техніки через центр міста, тягнули 23 танки на тягачах. До того ж росіяни зрозуміли, що ми це все фіксуємо і вчора вперше бачили, як їхала велика колона живої сили у супроводі комендатури й вони знімали все навколо, щоб по відео побачити та спіймати тих, хто фіксує їхнє перекидання", - розказав радник міського голови Маріуполя.



Петро Андрющенко пояснив, що рух йде через місто, тому що у Маріуполі єдиний міст, який на сьогодні з'єднує російську сторону з боку Новоазовська, але біля мосту затор з фур та військової техніки на 3-4 години очікування.



"Все, що заїхало з російського боку до Маріуполя, потім розподіляється за двома напрямками, на Донецький та Запорізький або Херсонський. Також багато мобілізованих везуть з Росії, зупиняються вони частково у Маріупольському районі, а далі рухаються у напрямку Херсонщини та Запоріжжя", - зазначив Андрющенко.

26 жовтня до тимчасово окупованого Маріуполя прибуло чотири КамАЗи з мобілізованими росіянами.

2 листопада радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що усі вантажівки окупантів їдуть через Маріуполь