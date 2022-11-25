Відповідний "указ" підписав ватажок створеної росіянами терористичної організації "ДНР" Денис Пушилін.

Передавати житло будуть нібито тим, кого внесено до списків постраждалих осіб. Для тимчасового проживання можуть передати житловий будинок, квартиру або кімнату. Імовірно, йдеться про житло українців, які були змушені залишити свої домівки й евакуюватись із міста. При цьому договір нібито безкоштовного найму житлового приміщення укладається з окупаційною адміністрацією.

Людей зобов'яжуть підтримувати належний стан переданого у тимчасову власність приміщення, усунути несправності, оплачувати житлово-комунальні послуги, не здійснювати перепланування, а також звільнити житло протягом 10 днів після повернення власників.

"Указ" Пушиліна прокоментував радник легітимного мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram.

"Всі ці "папірці" не мають ніякого значення та за законом є нікчемними. Тобто не створюють ніяких правових наслідків. Єдиним гарантом нашого повернення та встановлення верховенства права є ЗСУ. А тим, хто буде заселятись, врахоувуйте - ви незаконно займаєте чужу власність. Тимчасово. Ставтесь з повагою до того, що вам не належить. Бо інакше можливе настання кримінальної відповідальності", - написав він.

10 липня голова центральної районної адміністрації у Маріупольській міськраді Володимир Могильний повідомив в ефірі Еспресо, що окупанти змушують маріупольців підписувати документи, за якими вина за загибель цивільного населення лежить на Збройних силах України.