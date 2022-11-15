Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

"У Маріуполі все більше написів з "криком" про допомогу. Так, мешканці будинку на вулиці Гагаріна, 3, намагаються достукатися до окупаційної влади. Люди доведені до відчаю. Вони живуть без опалення та вікон. Але так звана адміністрація міста ігнорує. Тому мешканці будинків вже кричать про допомогу. Таких написів стає все більше. Вони демонструють справжнє відношення росіян до маріупольців. А попереду зима", – йдеться у повідомленні.

За даними Маріупольської міськради, уже навіть проросійські активісти кажуть, що в Маріуполі відбувається великий злочин проти людей: частина маріупольців можуть померти від холоду.

31 жовтня радник мера Петро Андрющенко повідомив, що окупанти роздавали обігрівачі в Маріуполі, де немає світла

3 листопада радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що в місті відбувається глобальна зачистка, окупанти раптово посилили фільтрацію цивільних.

Голова центральної районної адміністрації у Маріупольській міськраді Володимир Могильний заявив, що опалення взимку у Маріуполі не буде. У місті досі залишаються 130-150 тисяч жителів.

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