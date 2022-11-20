Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"У Маріуполі розпочнеться нова хвиля “зачисток” за вказівкою Пушиліна задля придушення громадського незадоволення. Причиною стала колективна скарга, яка надійшла на ім’я Сабліна", – написав Андрющенко.

За його словами власниця одного з телеграм каналів в Маріуполі Світлана Доценко організувала збір підписів і це звернення набуло резонансу. Суть проблеми в тому, що гауляйтери Донецької області прописали офіційні рішення про надання нового житла як компенсацію за втрачене таким чином, що отримати його маріупольцям неможливо. Тож маріупольці почали цікавитись: для кого будуються всі нові будинки, якщо у маріупольців немає шансів там оселитись.

"Вчора в Маріуполі Пушилін провів нараду з цивільними окупантами, а потім з "силовим блоком", де видав наказ “придушити це неподобство”, маючи на увазі скаргу та її підписантів, – повідомляє Андрющенко. – Тому вже зараз МГБ займається пошуком авторів та підписантів, аби через “підвал та тортури пояснити, що не можна ставити такі запитання та скаржитись. Лише казати “дякую” та кланятись до землі".

За даними Петра Андрющенка, на сьогодні в Маріуполі вже майже 30 тис. цивільних окупантів – громадян Росії. Без військового корпусу. З весни очікується не тільки збільшення чоловічого населення, але вже переїзд їх родин в Маріуполь "на період відбудови".

"Тобто (за умови, що окупація затягнулась би на роки) вже на кінець 2023 р. загальна кількість заселених росіян може становити близько 100 тис. нелюдів. Без військових. Це найкраща відповідь на питання, кому будують нові будинки та чому маріупольці, виселені зі знесених будинків залишаються без надії на житло", – повідомляє Петро Андрющенко.

3 листопада радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що в місті відбувається глобальна зачистка, окупанти раптово посилили фільтрацію цивільних.

Голова центральної районної адміністрації у Маріупольській міськраді Володимир Могильний заявив, що опалення взимку в Маріуполі не буде. У місті досі залишаються 130-150 тисяч жителів.

У Маріуполі люди, які досі живуть не лише без опалення, а й без вікон, намагаються привернути увагу через написи на стінах та асфальті.

18 листопада Петро Андрющенко заявив, що у Маріупольському районі чисельність росіян зросла в 7 - 10 разів. Вони живуть у покинутих пансіонатах і на базах відпочинку.

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