Мешканці Маріуполя живуть у наметах, готують їжу на вулиці й ночують у підвалах, - міськрада
Маріупольці живуть у наметах: окупанти не надають мешканцям розбомблених будинків нове житло. Їжу доводиться готувати на вогнищах, а ночувати в підвалах кінотеатру
Про це повідомляє Маріупольська міська рада в телеграм.
Маріупольці живуть у наметах біля кінотеатру "Савона", раніше там містяни ховалися від ворожих обстрілів.
Житло місцевих мешканців розбомбили: окупаційна влада обіцяла надати нове, однак його виділяють "у першу чергу для своїх".
Люди готують їжу на вогнищах, а ночують у підвалах кінотеатру.
"Колаборанти продовжують показувати на пропагандистському ТБ нове житло. А водночас звичайні люди живуть просто на вулиці. Таке "покращення" від рашистів. Маріупольці продовжують так само виживати як в блокаді, але вже без обстрілів. Таке собі "налагодження" життя", - наголошують у міськраді.
- Нагадаємо, Голова центральної районної адміністрації у Маріупольській міськраді Володимир Могильний заявив, що опалення взимку в Маріуполі не буде. У місті досі залишаються 130-150 тисяч жителів.
- У Маріуполі люди, які досі живуть не лише без опалення, а й без вікон, намагаються привернути увагу через написи на стінах та асфальті.
- 18 листопада Петро Андрющенко заявив, що у Маріупольському районі чисельність росіян зросла в 7 - 10 разів. Вони живуть у покинутих пансіонатах і на базах відпочинку.
- 20 листопада радник мера Маріуполя інформував про можливу нову хвилю зачисток серед місцевих мешканців.
- 25 листопада з'явилося повідомлення про указ "ватажка" ДНР Дениса Пушиліна, згідно з ним окупанти в Маріуполі переселятимуть людей, які втратили житло, до "безхозних" будинків.
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