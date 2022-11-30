Про це він пише у телеграмі.

Андрющенко зазначив, що ситуація у районі значно гірша, ніж у самому Маріуполі. За його словами, навіть у мирний час взимку в селах на узбережжі життя завмирало, проте місцеві жили на кошти, які були зароблені влітку. Наразі ж мешканці, окрім колаборантів, залишились без доходу.

"Людям вистачало напрацьованого за літо для життя. Так було. До цього літа окупації.

Цього літа всі мешканці узбережжя, окрім колаборантів, залишились без доходу. Тут немає де працювати. Тут немає російських цивільних окупантів-будівельників. Тут немає російських дурних грошей на будівництво. Проте тут є військовий контингент, який залюбки відбирає все, що йому потрібно", - пише він.

Андрющенко наголошує, що наразі місцеві не мають коштів, аби купити їжу, тож вимушені масово стояти в чергах за "гуманітаркою", якої не вистачає.

"Тут просто немає що їсти. За що купувати їжу. Люди на межі виживання. Ситуація погіршилась зростанням військових, які просто викупили все в магазинах. Тепер - лише "гуманітарка", якої майже немає. Подивіться - це черга в селі Мелекіно за "гуманітаркою" зараз. Тут все село, хоча всім не вистачить", - йдеться у повідомленні.

Раніше Андрющенко розповів, що в окупованому Маріуполі росіяни ріжуть завод "Азовсталь" на брухт і, щоб перетоплювати його на металопродукцію хочуть запустити підприємство "АзовЕлектроСталь".

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