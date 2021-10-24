У Лас-Вегасі за $110 млн продали картини Пікассо, які 20 років провисіли на стінах ресторану

Про це повідомляє BBC.

На аукціоні в Лас-Вегасі представили дев'ять картин художника і два вироби з кераміки. Найдорожчим лотом стала картина 1938 року "Жінка в червоно-помаранчевому береті". На ній Пікассо зобразив Марію-Терезу Вальтер - модель, натурницю та матір своєї доньки Майї. Полотно, яке спочатку оцінювалося в $30 млн, продали за $40,5 млн.

Картина "Чоловік і дитина" пішла за $24,4 млн. "Натюрморт з кошиком фруктів і квітами", написаний в 1942 році в окупованому нацистами Парижі, продали за $16,6 млн.

Всі ці роботи належали американській компанії MGM Resorts, яка керує готелями у Лас-Вегасі. Понад 20 років вони виставлялися в ресторані "Пікассо" готелю-казино "Белладжіо".