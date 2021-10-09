Картину з музою Пікассо продали на аукціоні Sotheby’s за $24,6 млн

Про це повідомляє аукціон Sotheby’s у twitter.

Картину, на якій художник у 1954 році зобразив свою дружину Жаклін Рок, пішла з молотка в Гонконзі за $24,6 млн.

Жаклін Рок - друга дружина Пабло Пікассо. Їхній шлюб тривав 11 років, аж до смерті Пікассо, який створив понад 400 її портретів.

Також на торгах за $10,3 млн була продана картина "Спляча оголена" китайсько-французького абстракціоніста Санью. За $9 млн з молотка пішов натюрморт нідерландського художника Вінсента Ван Гога.

Однією з найдорожчих картин Пабло Пікассо є картина "Алжирські жінки", яка була продана в травні 2015 року на аукціоні Christie's в Нью-Йорку за рекордні $180 млн.



