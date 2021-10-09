Картину з музою Пікассо продали на аукціоні Sotheby’s за $24,6 млн
Картину французького художника Пабло Пікассо "Жінка навпочіпки" продали на аукціоні Sotheby’s у Гонконзі за $24,6 млн
Про це повідомляє аукціон Sotheby’s у twitter.
Картину, на якій художник у 1954 році зобразив свою дружину Жаклін Рок, пішла з молотка в Гонконзі за $24,6 млн.
Жаклін Рок - друга дружина Пабло Пікассо. Їхній шлюб тривав 11 років, аж до смерті Пікассо, який створив понад 400 її портретів.
Також на торгах за $10,3 млн була продана картина "Спляча оголена" китайсько-французького абстракціоніста Санью. За $9 млн з молотка пішов натюрморт нідерландського художника Вінсента Ван Гога.
Однією з найдорожчих картин Пабло Пікассо є картина "Алжирські жінки", яка була продана в травні 2015 року на аукціоні Christie's в Нью-Йорку за рекордні $180 млн.
- Нагадаємо, 14 травня на аукціоні Christie's картину художника Пабло Пікассо "Жінка, яка сидить біля вікна" продали за $103,4 млн.
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