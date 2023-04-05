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У Латвії повертають обов'язкову військову службу для чоловіків

5 квітня, 2023 середа
16:48
Світ Латвія солдати

В Латвії ухвалили закон про повернення обов’язкової військової служби - перший призов відбудеться вже цього літа

Про це повідомляє видання Delfi.

Закон ухвалили 68 голосами за, 11 депутатів проголосували проти, п'ятеро утримались. Призову на службу національної оборони підлягають чоловіки від 18 до 27 років на термін 11 місяців. Існує можливість пройти цивільну чи альтернативну службу.

Серед причин такого рішення вказується укріплення національної оборони Латвії.

Зазначається, що у випадку, коли громадянин Латвії здобуває освіту на момент призову, він може відслужити протягом року після закінчення навчального закладу. 

Крім того, можна отримати відстрочку - щодо догляду за дитиною або за сімейними обставинами. Не підлягає призову громадянин, який також має громадянство іншої держави, якщо він уже проходив військову службу за кордоном. Така людина може подати заяву про службу добровільно.

Цього літа планують набрати 300 людей - усі вони будуть добровольцями. Обов'язковою служба стане у січні 2024-го року. Ухилення від військової служби передбачає кримінальну відповідальність.

  • Пропаганда РФ активізувала поширення фейків про повістки та призов в Україні, про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. 

Латвія
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