У Латвії продовжили допомогу українцям ще на 30 днів

Про це пише LSM News.

Видання повідомляє, що українці, які звернулися за первинною допомогою на проживання та харчування в Латвії до 24 травня (включно), зможуть її отримувати ще 30 днів. Таким чином, загальний термін її отримання становить 120 днів замість попередніх 90.

Громадяни України, які звернуться за такою допомогою після 25 травня, зможуть отримати підтримку на проживання впродовж 90 днів і на харчування до 30 днів.

Розширення допомоги вимагає додаткового фінансування в розмірі до 8 475 млн євро, в тому числі до 5 085 млн євро на проживання та до 3 39 млн євро на харчування. Видання зазначило, що фінансування планують виділити з бюджету на надзвичайні витрати.

Прийняті зміни також дозволяють юридичним особам отримувати компенсацію за добровільне розміщення громадян України.

Станом на 26 квітня близько 25 тис. українських біженців перебували у Латвії.

29 квітня уряд Латвії підтримав новий план допомоги українським біженцям.

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