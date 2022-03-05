У Латвії зібрали майже €5,5 млн допомоги українцям через вторгнення РФ

Про це повідомили в Ziedot.lv.



"Російська армія вторглася в Україну та порушила кордони незалежної держави. Україні потрібна підтримка! Ми не повинні і не хочемо безпорадно дивитися на жорстокий і безглуздий напад на Україну. Кожен має вжити заходів, щоб допомогти дітям, літнім людям, мамам і батькам, які зазнають нападу російської армії. Україна не повинна залишатися сама в цій нерівній війні", - пояснили в організації.



Загалом люди пожертвували €5 447 471,23. Ці гроші використають на те, що буде найбільш потрібним для українців.



Представниця Ziedot.lv Ільза Ошане наголосила порталу Delfi, що це рекордна сума, зібрана за такий короткий термін.



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