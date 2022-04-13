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Головна війна з Росією У Ленінградській області РФ сформувала батальйон з 400 "добровольців". У ньому виключно досвідчені військові, яких вже направили в Україну, - Генштаб

У Ленінградській області РФ сформувала батальйон з 400 "добровольців". У ньому виключно досвідчені військові, яких вже направили в Україну, - Генштаб

13 квітня, 2022 середа
06:44
війна з Росією Російські військові

Керівництво РФ сформувало у Ленінградській області батальйон з 400 "добровольців", яких вже направили на війну в Україну

Оперативну інформацію Генштаб поширив у Facebook.

"Окупанти продовжують перекидання до України так званих “добровольців”. Так, за наявною інформацією, у Ленінградській області сформовано батальйон чисельністю близько 400 осіб. Складається він виключно з військовослужбовців, які мають бойовий досвід. Направили їх в Україну для посилення одного з підрозділів 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії", - йдеться у повідомленні.

Ворог не перестає завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах цивільної інфраструктури у Харківській та Запорізькій областях. Активно веде повітряну розвідку.

На Сіверському напрямку не виключається утримання в прикордонних з Україною районах Курської області окремих підрозділів для проведення демонстраційних дій з метою сковування наших сил.

На Слобожанському напрямку продовжується часткове блокування та артилерійські обстріли міста Харкова. На деяких тимчасово зайнятих територіях ворог вдається до формування підрозділів так званої “народної міліції”. Для виконання зазначених заходів здійснює відповідну роботу.

На Донецькому і Таврійському напрямках противник продовжував завдавати авіаційних ударів по Маріуполю. Веде наступ в районі металургійного комплексу Азовсталь та морського порту.

На Південнобузькому напрямку ворог намагається оволодіти окремими населеними пунктами, успіху не має.

На території Донецької та Луганської областей захисниками України за минулу добу відбито шість атак ворога, знищено дві одиниці автомобільної техніки та три артилерійські системи противника.

"До 26 квітня РФ ввела в прикордонних з нашою державою районах та на тимчасово окупованій території Криму так званий “жовтий рівень терористичної загрози”. Вказані заходи проводяться, імовірно, з метою організації переміщення військової техніки, озброєння та особового складу на територію України", - відзначили в ЗСУ.

Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу збито ворожий літак Су-25. Противник суттєво зменшив використання авіації у зв’язку з погодними умовами.

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