У лідера "Динамо" Циганкова зірвався трансфер в європейський топ-клуб

Про це YouTube-каналу "Пряма червона" розповів білоруський тренер Олександр Хацкевич.



За словами екстренера "Динамо", він має інформацію, що до Циганкова був сильний інтерес від "Атлетико", але трансфер зірвався.



"Знаю, що італійський клуб віддавав за нього гроші досить серйозні, що нещодавно мав варіант з "Атлетико" Мадрид. Чому перехід не відбувся – це я вже не знаю. Можливо, що не збіглися цифри, може факс не прийшов. Не знаємо, чи це було насправді, бо я чув, але точно не можу говорити", – сказав Хацкевич.



У нинішньому сезоні 23-річний Віктор Циганков провів за "Динамо" 18 матчів, забив 9 голів та віддав 2 результативних передачі.



Transfernarkt оцінює Циганкова у 25 млн євро.



3 листопада іспанський коментатор Хуліо Мальдонадо заявив, що Віктору Циганкову час залишити київське "Динамо".