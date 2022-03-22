У лікарнях Києва поновлюють планові операції
У столичних лікарнях поновлюють проведення планових операцій
Про це повідомляє КМДА.
"Згідно з наказом МОЗ № 507, медзаклади наразі можуть виконувати планові госпіталізації для оперативних втручань якщо не зайняті більше 50% ліжкового фонду хірургічного профілю", - інформує КМДА.
Це пояснюється необхідністю мати резерв ліжок для поранених і тих, хто не має шансів вижити без лікарського втручання.
Крім того, усі планові госпіталізації, що дозволять уникнути важких ускладнень для здоровʼя пацієнта, будуть проводитися безвідмовно у обовʼязковому порядку.
"Людина, яка потребує планової операції, може звернутися до свого сімейного лікаря або профільного спеціаліста районного консультативно-діагностичного центру, аби визначитися щодо необхідності виконання операції або її відтермінування", - повідомляє КМДА.
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