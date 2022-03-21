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Головна війна з Росією З початку війни в Україні провели 5 високотехнологічних трансплантацій, - МОЗ

З початку війни в Україні провели 5 високотехнологічних трансплантацій, - МОЗ

21 березня, 2022 понедiлок
10:30

Незважаючи на військові дії в країні, заклади охорони здоров’я вдало провели 5 високотехнологічних трансплантацій

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя України на офіційному сайті. 

За інформацією МОЗ, у березні лікарі Першого територіального медичного обʼєднання Львова провели п’ять трансплантацій органів від посмертних донорів, пересадивши серце і чотири нирки.

Зокрема дві нирки пересадили евакуйованим зі столиці до Львова дітям, що довгий час перебували на гемодіалізі в "Охматдит".
У Львові 12 березня команда львівських фахівців успішно провела операції. Донором для дітей став 29-річний чоловік, який помер внаслідок інсульту.
Окрім нирок, лікарі пересадила серце 40-річному чоловікові з Чернівців. 

Кількома днями раніше – 7 березня – лікарі у Львові виконали ще дві трансплантації нирок. Органи отримали 19-річна дівчина з Івано-Франківська та 37-річна жінка з Тернополя.
Обидві мали ниркову недостатність і також перебували на гемодіалізі. Донором для них став 40-річний чоловік, що помер в Івано-Франківській обласній лікарні внаслідок інсульту. 

МОЗ також нагадує, що у 2021 році вдвічі менше пацієнтів було відправлено на трансплантацію за кордон, оскільки переважна більшість українців змогли отримати цю медичну послугу на батьківщині.

"Висловлюємо подяку рідним за прийняття важливого рішення, яке дало змогу врятувати людські життя", - повідомляють на офіційному веб-сайті.

  • МОЗ заборонило продаж та застосування білоруських ліків.

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