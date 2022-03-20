МОЗ заборонило продаж та застосування білоруських ліків

Про це повідомляє МОЗ.

В Україні заборонено застосування 39 лікарських засобів, виробники або заявники яких мають юридичну адресу та/або адресу місця здійснення діяльності в Білорусі. Наголошують, що відмова від білоруських препаратів не несе ніякої загрози або шкоди забезпеченню українців ліками.



"Всі білоруські заводи, чия продукція була представлена на Україні, виробляли неоригінальні препарати. Аналогічні лікарські засоби виробляють українські фармкомпанії", – йдеться в повідомленні.

Лікарські засоби, які були ввезені і випущені в обіг на території України, можна продавати і використовувати до закінчення терміну придатності.

Нагадаємо, в Україні 16 896 компаній належать росіянам та білорусам.