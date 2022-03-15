В Україні 16896 компаній належать росіянам та білорусам - Опендатабот опублікував список

Станом на 24 лютого таких компаній було 16 896.

"Примітки щодо наявності російського/білоруського власника вже з’явилися у картці компанії в чатботі Опендатабота, на сторінці про компанію на нашому сайті, а також в АРІ для банків та фінансових установ", - повідомляє Опендатабот, передає "Еспресо. TV".

Топ-20 українських компаній з російськими бенефіціарами за виторгом 2020 року виглядає наступним чином:

ТОВ "ВЕНТА. ЛТД" – 13.19 (виторг, млрд грн), 0.08 (прибуток, млрд грн);

ТОВ "БРОКАРД-УКРАЇНА" – 3.38 (виторг, млрд грн), 0.03 (прибуток, млрд грн);

ПАТ "КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" – 3.33 (виторг, млрд грн), 0.07 (прибуток, млрд грн);

ТОВ "ТТВК" – 3.06 (виторг, млрд грн), -0.73 (прибуток, млрд грн);

ПАТ "КРИВИЙ РІГ ЦЕМЕНТ" – 2.51 (виторг, млрд грн), -0.69 (прибуток, млрд грн) ;

ТОВ "ФРІ-СІСТЕМ" – 2.29 (виторг, млрд грн), 0.03 (прибуток, млрд грн);

ТОВ "НІССАН МОТОР УКРАЇНА" – 2.26 (виторг, млрд грн), -0.02 (прибуток, млрд грн)

ТОВ "ЄРМАК ГОЛД" – 2.07 (виторг, млрд грн), 0.19 (прибуток, млрд грн);

ТОВ "ЮПІТЕР 9 АГРОСЕРВІС" – 1.65 (виторг, млрд грн), 0.05 (прибуток, млрд грн);

ТОВ "ОРІМІ УКРАЇНА" – 1.55 (виторг, млрд грн), 0.13 (прибуток, млрд грн);

ТОВ "ЖИТОМИРСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ" – 1.42 (виторг, млрд грн), 0.007 (прибуток, млрд грн);

АТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД НАСОСНОГО ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ «НАСОСЕНЕРГОМАШ" – 1.07 (виторг, млрд грн),-0.09 (прибуток, млрд грн);

ТОВ "ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА" – 1.06 (виторг, млрд грн), -0.04 (прибуток, млрд грн);

ТОВ "ЕГЗАГОН"– 1.03 (виторг, млрд грн), 0.09 (прибуток, млрд грн);

ТОВ "АНДРУШІВСЬКИЙ МАСЛОСИРЗАВОД" – 1.02 (виторг, млрд грн), 0.009 (прибуток, млрд грн);

АТ "МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК" – 0.99 (виторг, млрд грн), 0.93 (прибуток, млрд грн);

ТОВ "ПРОГРЕСТЕХ-УКРАЇНА" – 0.92 (виторг, млрд грн), 0.23 (прибуток, млрд грн);

ПАТ "ВІННИЦЯПОБУТХІМ" – 0.88 (виторг, млрд грн), 0.14 (прибуток, млрд грн);

ТОВ "АВГУСТ-УКРАЇНА" – 0.79 (виторг, млрд грн), -0.16 (прибуток, млрд грн);

ТОВ "ФІТО-ЛЕК" – 0.79 (виторг, млрд грн), 0.001 (прибуток, млрд грн).

Довідково. Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Нагадаємо, у Раді пропонують дозволити націоналізацію майна росіян і колаборантів

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb