У Раді пропонують дозволити націоналізацію майна росіян і колаборантів

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на законопроєкт 7169.



Зокрема, парламентарі пропонують розширити дію закону про примусове вилучення майна і коштів на громадян РФ, а також фізичних та юридичних осіб незалежно від громадянства, місяця проживання та основної діяльності, які підтримують або публічно заперечують російську агресію проти України, встановлення тимчасової окупації в Україні та які продовжують вести економічну діяльність в Росії.



Нинішній закон про примусове вилучення майна РФ стосується виключно юридичних осіб, які працють в Україні, але де засновником, учасником або акціонером прямо чи опосередковано є РФ.



Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє примусового вилучати в Україні об'єктів права власності російської федерації та її резидентів. Вилучення здійснюватимуть без будь-якої компенсації вартості.



