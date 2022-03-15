У Раді пропонують дозволити націоналізацію майна росіян і колаборантів
Депутати зареєстрували законопроєкт про розширення кола тих, на кого буде поширюватися закон про примусове вилучення майна РФ в Україні
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на законопроєкт 7169.
Зокрема, парламентарі пропонують розширити дію закону про примусове вилучення майна і коштів на громадян РФ, а також фізичних та юридичних осіб незалежно від громадянства, місяця проживання та основної діяльності, які підтримують або публічно заперечують російську агресію проти України, встановлення тимчасової окупації в Україні та які продовжують вести економічну діяльність в Росії.
Нинішній закон про примусове вилучення майна РФ стосується виключно юридичних осіб, які працють в Україні, але де засновником, учасником або акціонером прямо чи опосередковано є РФ.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє примусового вилучати в Україні об'єктів права власності російської федерації та її резидентів. Вилучення здійснюватимуть без будь-якої компенсації вартості.
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