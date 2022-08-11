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У лікарнях встановили 109 кисневих станцій з початку року

11 серпня, 2022 четвер
04:33
Здоров'я

В лікарнях України з початку року встановлені 109 кисневих станцій, через потенційне збільшення хворих на COVID-19

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

"З початку року в лікарнях вже встановлено 109 кисневих станцій. Наприкінці минулого року держава придбала 225 кисневих станцій, ще 119 станцій куплені громадами за субвенції з держбюджету", - йдеться у повідомленні.

За даними пресслужби, наразі триває процес підключення та запуску кисневих станцій.

Додають, що кожна киснева станція може генерувати від 120 до понад 500 літрів кисню щохвилини. Раніше більшість лікарень забезпечували пацієнтів киснем завдяки приліжковим кисневим концентраторам малої потужності або кисневим балонам, які доводилося заправляти кілька разів на день.

  • 7 серпня МОЗ пояснило українцям, як діяти у випадку радіаційної аварії. Росія не дотримується жодних законів та правил ведення війни, тому кожен громадянин України повинен знати базові правила поведінки у випадку надзвичайної ситуації будь-якого характеру.

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