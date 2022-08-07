Алгоритм дій, який потрібно виконати під час радіаційної аварії, оприлюднили на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я України.

Повідомляється, що на рівні кожного регіону постійно здійснюється моніторинг радіаційного фону на предмет дотримання всіх показників у нормі. Станом на 6 серпня жодних відхилень від природного фону не зафіксовано.

Якщо ж таке трапиться, найперше, що потрібно зробити - це залишатися або зайти в приміщення, повідомляє МОЗ.

"Радіоактивний матеріал осідає на зовнішній стороні будівель, тому найкраще триматися якомога далі від стін і даху будівлі. Варто також тримати поруч домашніх тварин, не дозволяйте їм гуляти на вулиці", - йдеться у повідомленні.

Наступне, що потрібно робити - це слідкувати за офіційними джерелами інформації. Якщо місцева влада та надзвичайники дають вказівки - виконуйте їх обов’язково.

Третє, що потрібно робити - це знезаразити себе. Зняти верхній шар одягу, на якому осідяє 90% радіоактивного матеріалу.

Після цього, за можливості, потрібно помитися. Якщо можливості прийняти душ немає - потрібно вимити з милом обличчя, руки та всі відкриті частини тіла. Якщо доступу до води немає - потрібно скористатися вологими серветками.

Остання дія, яку потрібно виконати - це змінити одяг на чистий.

Також МОЗ повідомило про безпеку харчових продуктів та води під час радіаційної аварії.

Поки немає офіційної інформації про безпеку водопровідної води - доти лише вода в пляшках залишатиметься не забрудненою. Кип’ятіння водопровідної води не позбавляє від радіоактивних речовин. Вода в інших ємностях таких як унітаз або водонагрівач, не буде містити радіоактивних речовин.

Навіть якщо водопровідна вода забруднена, ви все одно можете використовувати її для знезараження.

"Будь-який радіоактивний матеріал, який потрапляє в поверхневі або підземні води, буде розбавлятися водою до дуже низького рівня і буде безпечним для миття шкіри, волосся та одягу", - йдеться у повідомленні.

Харчові продукти є безпечними, якщо зберігались у герметичних контейнерах, або якщо їжу зберігали в холодильнику, або морозильних камерах. Перед відкриттям потрібно протерти харчові контейнери вологою тканиною або чистим рушником.

Окрім цього, МОЗ повідомило, коли варто приймати йодид калію.

Йодид калію слід приймати лише, якщо ви отримали таку вказівку від органів влади чи ДСНС і тільки один раз. Він не захищає людей від радіації, а захищає тільки щитоподібну залозу від впливу радіоактивного йоду. Якщо його приймати вчасно й у визначеному дозуванні, йодид калію блокує поглинання радіоактивного йоду щитоподібною залозою.

"Захистити себе можливо лише за умови дотримання трьох основних правил – перебувати в укритті, слідкувати за офіційною інформацію та виконувати вказівки органів влади", - пише МОЗ.

5 серпня російські військові обстріляли Запорізьку АЕС. Ворог влучив у високовольтну лінію звя'зку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС – Запорізька ТЕС. Також "прильоти" зафіксовані прямо на майданчику станції, біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор. Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус.

6 серпня голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) висловив серйозну стурбованість обстрілом Запорізької АЕС та заявив, що ця дія підкреслює ризик ядерної катастрофи.

Ввечері 6 серпня обстріл повторився. Було поранено працівника станції.

Інститут дослідження війни 7 серпня заявив, що РФ використовує ЗАЕС аби зіграти на страху європейців перед ядерною катастрофою.

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