У липні в чотирьох областях України запрацює інститут помічника ветерана
З 1 липня на Львівщині, Вінниччині, Дніпропетровщині та Миколаївщині розпочнеться впровадження інституту помічника ветерана
Про це інформує Міністерство у справах ветеранів України.
Інститут помічника ветерана в Україні буде працювати за принципом "рівний - рівному", тобто допомагатимуть ветерани або члени родин. Їх завданням буде надавати індивідуальний професійний супровід ветеранам та їх сім'ї у процесі переходу від військової служби до цивільного життя.
Для підготовки помічників ветерана створені центри ветеранського розвитку на базі обраних вишів. За партнерством з Міносвіти розроблені спеціальні навчальні програми для фахівців із супроводу ветеранів війни та членів їхніх родин.
"Йдеться про координаційну підтримку або спрямування, допомогу нашим захисникам і захисницям в отриманні довідок, допомога в тому, де і як пройти програми підвищення кваліфікації або, наприклад, отримати підтвердження сертифікатом наявних навичок, куди працевлаштуватись та багато інших послуг. Тобто всі питання, всі потреби, які виникатимуть у ветеранів", - пояснила очільниця Мінветеранів Юлія Лапутіна.
Помічник відповідатиме за певну кількість ветеранів у громаді. Стати ним може українець, який володіє державною мовою та має освіту не нижче молодшого бакалавра.
Повідомляється, що перевагу матимуть ветерани та ветеранки, які хочуть надавати таку допомогу, а також члени їхніх родин і сім'ї загиблих бійців.
Інститут помічника ветерана фінансуватиметься з державного бюджету, бюджетів місцевих громад та коштів партнерів з розвитку.
- Також відомо, що Євросоюз представив стратегію у сфері психічного здоров'я. Серед іншого вона передбачає підготовку тренерів, які допомагають українцям з проблемами психічного здоров'я, зокрема ветеранам і дітям, які зазнали післявоєнної травми.
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