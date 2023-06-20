Про це інформує Міністерство у справах ветеранів України.

Інститут помічника ветерана в Україні буде працювати за принципом "рівний - рівному", тобто допомагатимуть ветерани або члени родин. Їх завданням буде надавати індивідуальний професійний супровід ветеранам та їх сім'ї у процесі переходу від військової служби до цивільного життя.

Для підготовки помічників ветерана створені центри ветеранського розвитку на базі обраних вишів. За партнерством з Міносвіти розроблені спеціальні навчальні програми для фахівців із супроводу ветеранів війни та членів їхніх родин.

"Йдеться про координаційну підтримку або спрямування, допомогу нашим захисникам і захисницям в отриманні довідок, допомога в тому, де і як пройти програми підвищення кваліфікації або, наприклад, отримати підтвердження сертифікатом наявних навичок, куди працевлаштуватись та багато інших послуг. Тобто всі питання, всі потреби, які виникатимуть у ветеранів", - пояснила очільниця Мінветеранів Юлія Лапутіна.

Помічник відповідатиме за певну кількість ветеранів у громаді. Стати ним може українець, який володіє державною мовою та має освіту не нижче молодшого бакалавра.

Повідомляється, що перевагу матимуть ветерани та ветеранки, які хочуть надавати таку допомогу, а також члени їхніх родин і сім'ї загиблих бійців.

Інститут помічника ветерана фінансуватиметься з державного бюджету, бюджетів місцевих громад та коштів партнерів з розвитку.