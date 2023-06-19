У ЄС підготують психологів для роботи з українськими ветеранами і дітьми, які зазнали післявоєнної травми, віцепрезидентка Єврокомісії Схінас

Про це в інтерв'ю "Суспільному" розповіла віцепрезидентка Єврокомісії Маргарітіс Схінас.

Вона зазначила, що стратегію було вперше представлено минулого тижня. За її словами, завдяки цьому в них вперше з'явилися правові рамки для розв'язання питань психічного здоров'я.

"І в рамках цієї комунікації ми визначили Україну як один з найбільш показових випадків, коли потрібна допомога", - наголосила Схінас.

Віцепрезидентка ЄК додала, що на допомогу Україні для розв'язання цих питань Євросоюз виділив понад 30 млн євро.

"Ми зробимо це через ініціативи з підготовки тренерів, які допомагають людям в Україні з проблемами психічного здоров'я, особливо ветеранам та дітям, які зазнали післявоєнної травми. Ми також виділили 10 мільйонів євро для роботи з чутливими випадками. Тож з цього тижня ми маємо можливість робити набагато більше і набагато краще в цій сфері", - сказала вона.

Також, за словами Схінас, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну до ЄС на лікування евакуювали близько 3 тис. українських біженців.