У ЄС підготують психологів для роботи з українськими ветеранами і дітьми, які зазнали післявоєнної травми, віцепрезидентка Єврокомісії Схінас
Євросоюз представив стратегію у сфері психічного здоров'я. Серед іншого вона передбачає підготовку тренерів, які допомагають українцям з проблемами психічного здоров'я, зокрема ветеранам і дітям, які зазнали післявоєнної травми
Про це в інтерв'ю "Суспільному" розповіла віцепрезидентка Єврокомісії Маргарітіс Схінас.
Вона зазначила, що стратегію було вперше представлено минулого тижня. За її словами, завдяки цьому в них вперше з'явилися правові рамки для розв'язання питань психічного здоров'я.
"І в рамках цієї комунікації ми визначили Україну як один з найбільш показових випадків, коли потрібна допомога", - наголосила Схінас.
Віцепрезидентка ЄК додала, що на допомогу Україні для розв'язання цих питань Євросоюз виділив понад 30 млн євро.
"Ми зробимо це через ініціативи з підготовки тренерів, які допомагають людям в Україні з проблемами психічного здоров'я, особливо ветеранам та дітям, які зазнали післявоєнної травми. Ми також виділили 10 мільйонів євро для роботи з чутливими випадками. Тож з цього тижня ми маємо можливість робити набагато більше і набагато краще в цій сфері", - сказала вона.
Також, за словами Схінас, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну до ЄС на лікування евакуювали близько 3 тис. українських біженців.
- 5 червня Європейська комісія дослухалась до України та продовжила обмеження на ввезення нашої аграрної продукції лише на шість видів продукції замість 11-12 груп товарів.
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