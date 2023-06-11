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Єврокомісія дослухалась до нас: Стефанішина про скасування заборони на імпорт лише певних груп товарів з України

11 червня, 2023 неділя
21:47
Економіка На фото українське поле пшениці

5 червня Європейська комісія дослухалась до України та продовжила обмеження на ввезення нашої аграрної продукції лише на шість видів продукції замість 11-12 груп товарів

Про це інформує в інтерв'ю Суспільному віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

"Ми вважаємо, що Європейська комісія дослухалась до нас 5 червня, коли обмеження були продовжені, вони були продовжені тільки на шість видів продукції й скасовані щодо інших 11 або 12 груп продукції", - заявила Стефанішина.

Повідомляється, що деяка частина експорту продукції вільна, але країни, такі як Польща, продовжують фізичне блокування кордону. Це є умовою скасування обмежень, відмови від фінансування та субсидій польським фермерам.

"Тому ми невідкладно звернулись до Європейської комісії з тим, що таке блокування має бути завершено. І на сьогодні, за нашою інформацією, Україно-Польський кордон з польського боку буде звільнений від блокувальників, ми зможемо відновити експорт хоча б тієї продукції, яка йде по всьому світу, а не до Польщі", - пояснила віцепрем'єр-міністерка.

Стефанішина додала, що для компенсації Україні збитків через рішення ЄС створять координаційну платформу, що розв'язуватиме питання з транзитом й з експортом продукції: "Ми рахуємо необхідність компенсації збитків з квітня цього року, коли почалася дія односторонніх заходів, не тих, які ввела Європейська комісія".

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України наголосила, що втрати від заборони імпорту становлять сотні мільйонів євро.

"Це достатньо вже тривалий період часу, враховуючи, що додаткові обмеження, введені до вересня, це сотні мільйонів євро, які втратили наші компанії, додаткові доходи, які ми недоотримали, і, відповідно, наслідки, які спричинили ці незаконні заборони", розповіла Стефанішина.

Що відомо про заборону на імпорт агропродукції з України

2 лютого польські фермери почали блокувати пункти пропуску на кордоні з Україною. Це було пов'язано із тим, що польські аграрії обурені, що через неконтрольований приплив українського зерна до Польщі обвалились ціни на їхню продукцію. Тамтешні фермери стверджують, що українське зерно мало б транспортуватись територією Польщі лише до портів, однак воно потрапляє на польський ринок. 16 та 17 лютого польські аграрії відновили протести на кордоні з Україною.

7 квітня стало відомо, що Україна погодилася припинити експорт зерна до Польщі, а 15 квітня країна затвердила заборону на ввезення українського збіжжя та інших харчових продуктів до Польщі. 

У квітні БолгаріяСловаччина та Угорщина також вирішили в односторонньому порядку заборонити імпорт агропродукції з України. 

29 квітня Єврокомісія домовилася з Болгарією, Угорщиною, Польщею, Румунією та Словаччиною про транзит виробленого в Україні продовольства їхньою територією. 

12 травня Польща, Болгарія, Румунія, Словаччина та Угорщина закликали Єврокомісію продовжити ембарго на агропродукцію з України до кінця року. 

Чотири країни ЄС наполягатимуть на продовженні обмежень імпорту зерна з України до жовтня. Водночас Угорщина хоче продовження обмежень до 2024 року.  

5 червня Європейський Союз ухвалив рішення продовжити заборону на імпорт окремих видів сільськогосподарської продукції з України для п’яти членів ЄС до 15 вересня, але пообіцяв поступово їх скасувати.

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експорт зерна
Європейська комісія
зернові
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