У липні в Україні зробили майже 3 млн щеплень проти коронавірусу, - Ляшко
За липень зроблено 2 917 636 щеплень від COVID-19
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко у Facebook.
"Це майже на 250 тис. більше ніж за всі попередні місяці разом. До кінця літа маємо зробити ще мінімум 4,5 млн щеплень.", - написав він.
Ляшко закликав громадян не відкладати щеплення на потім.
"Дельта-штам коронавірусу вже в Україні, а вакцинація – єдиний ефективний спосіб запобігти тяжкому перебігу хвороби та смерті. Записатися на вакцинацію від COVID-19 можна до пунктів щеплень, які діють у більшості закладів первинної медичної допомоги, зателефонувавши в реєстратуру. Також за телефоном чи онлайн можна зареєструватися на щеплення до центрів масової вакцинації. Повний перелік пунктів та центрів з адресами й телефонами є на сайті list.covid19.gov.ua", - йдеться в повідомленні.
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