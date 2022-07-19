У лісі на Київщині літня жінка підірвалася на міні

Про це повідомляє сайт головного управління Нацполіції у Київській області.

"65-річна жінка разом із чоловіком пішла до лісу, де натрапила на протипіхотну міну. В результаті вибуху потерпіла отримала численні тілесні ушкодження. Медики зробили все для порятунку жінки, але, на жаль, пацієнтка загинула", - розповів начальник обласного управління Нацполіції Андрій Нєбитов.

Поліція розпочала досудове розслідування за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Раніше на Одещині відпочивальник підірвався на міні під час купання.

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