У лісі на Київщині літня жінка підірвалася на міні
У понеділок, 18 липня, жителька села Мила Київської області загинула після підриву на протипехотній міні
Про це повідомляє сайт головного управління Нацполіції у Київській області.
"65-річна жінка разом із чоловіком пішла до лісу, де натрапила на протипіхотну міну. В результаті вибуху потерпіла отримала численні тілесні ушкодження. Медики зробили все для порятунку жінки, але, на жаль, пацієнтка загинула", - розповів начальник обласного управління Нацполіції Андрій Нєбитов.
Поліція розпочала досудове розслідування за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).
- Раніше на Одещині відпочивальник підірвався на міні під час купання.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.02
Купівля 36.02Продаж 37.03
-
EUR
Купівля 36.14Продаж 37.36
- Актуальне
- Важливе