У листопаді-грудні приблизно 500 людей повернулись до Авдіївки, - керівник ВЦА
У прифронтовій Авдіївці - десь 2,5 тисячі людей. У листопаді-грудні немала частина людей повернулась у місто - під 500 осіб
Про це в ефірі Еспресо заявив керівник військово-цивільної адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш.
"У місті десь 2,5 тисячі людей. На жаль, ми бачили тенденцію в листопаді-грудні, що немала частина людей повернулась у місто - під 500 людей повернулось до Авдіївки. Люди кажуть, що хочуть додому і це їхня земля. Не можна їх засуджувати. Хтось десь виїхав, побув. У когось гроші закінчились, комусь морально дуже складно", - зазначив він.
За словами Барабаша, задача представників місцевої влади забезпечити більш-менш зрозумілі сервісні послуги.
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"Це зводиться до мінімуму - завести гуманітарку, ліки. Налагодити роботу лікарні, комунальних служб - розкачування води зі свердловин, мінімально чистити дороги від уламків після обстрілів. Є можливість евакуації, але не багато охочих. За тиждень ми вивезли всього 5 людей і по заявках на наступний тиждень поки що нікого немає", - підсумував очільник ВЦА.
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