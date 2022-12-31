Про це в ефірі Еспресо заявив керівник військово-цивільної адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш.

"Доба важка була. Вчора зранку росіяни завелись. Дуже складний і гарячий день. Стріляли з мінометів, ствольної артилерії, танковий обстріл, РСЗВ "Град", касетні боєприпаси, запальні елементи. Близько 13:00 вдарили "Солнцепеком" по місту. Багато штурмових дій вчора було, хлопці все відбили", - зазначив він.

Барабаш додав, що жодна цивільна особа не постраждала.

"По місту навіть руху не було, люди не ходили за водою та гуманітаркою. За день понад 30 обстрілів. Ніч пройшла більш-менш спокійно, поодинокі прильоти. Спілкувався з командирами - нормально хлопці їм вчора насипали. Техніки повіджимали, живої сили побили. Вчора були ліквідовані бійці російського ГРУ. Є підтвердження. На ранок бачимо, що вони збираються з силами. Ймовірно, сьогодні день буде також дуже гарячий", - наголосив очільник ВЦА.