У листопаді Netflix перезапустить дитяче шоу "Телепузики"

Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

У мультфільмі з’являться чотири класичні персонажі – кольорові телепузики, які взаємодіють між собою і відкривають свій світ для дітей. Оповідачем стане актор Тітус Берджесс. Прем’єра "Телепузиків" запланована на 14 листопада.

Крім цього для дітей Netflix представить Spirit Rangers (10 листопада). Це історія про трьох братів і сестер, які допомагають захищати землю національного парку, який вони називають своїм домом. Також глядачі побачать мультфільм "Влада принцеси".

Довідково. "Телепузики" (англ. Teletubbies) — британський дитячий телевізійний серіал виробництва "BBC". Телепузики — чотири персонажі серіалу: людиноподібні плюшеві істоти, з антенами на головах і телеекранами на животі. Автори ідеї — Енн Вуд і Енді Девенпорт за участю компанії "Ragdoll Productions". Розрахований на глядачів до 7-ми років. Показ завершився 5 січня 2001 року, в цілому було показано 365 серій.

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