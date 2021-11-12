У Литві двох російських шпигунів засудили до позбавлення волі

Про це повідомляє Литовське національне радіо та телебачення, передає "Радіо Свобода".



Один із засуджених - видавець, лівий активіст, директор Балтійської молодіжної асоціації "Ювенюс", організатор акції "Безсмертниц полк" у Клайпеді Олексій Грейчус. Його засудили до чотирьох років ув'язнення.



За даними правоохоронців, Грейчуса завербувала ФСБ. Майже чотири роки він проводив заходи на гроші російської розвідки, де збирав дані про запрошених гостей. Своєї провини засуджений не визнає.



Грейчус є онуком Йонаса та Марійони Грейчусів, яких ізраїлський інститут "Яд Вашем" визнав Праведниками народів світу за порятунок єврея під час Голокосту.



Батько Грейчуса, який народився на засланні в Сибіру, відомий прорадянськими поглядами.



Олексій Грейчус регулярно брав участь різних заходах в Росії. Його прихильники вважають засудження політичним переслідуванням.



Другому шпигуну - громадянину Литви Міндаугасу Тунікайтісу - дали півтора року позбавлення волі. Тунікайтіс свою провину визнав.

Нагадаємо, Польща затримала на кордоні з Білоруссю росіянина, який сприяв міграційній навалі.