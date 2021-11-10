Польща затримала на кордоні з Білоруссю росіянина, який сприяв міграційній навалі

Про це повідомляє у Twitter польська прикордонна служба.



"За допомогу (спробам мігрантів перетнути кордон - ред.) затримано 3 особи (1 оcоба з Росії, 1 особа зі Швеції, 1 особа з Литви)", - повідомили польські прикордонники.



Загалом 9 листопада польські прикордонники затримали 9 осіб і зафіксували 599 спроб незаконного перетину кордону.



"Вчора ми зафіксували 599 спроб незаконного перетину кордону Польщі з Білоруссю. Затримано 9 осіб (5 осіб з Лівану, 3 особи з Іраку, 1 особа з Сирії). Щодо 48 осіб було прийнято рішення про виїзд з Польщі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 8 листопада тисячі мігрантів прибули до кордону з Польщею у супроводі силовиків.

Станом на 9 листопада на кордоні з Білоруссю польські спецслужби налічували близько 4 тис. мігрантів.

Вранці 10 листопада повідомлялося, що десятки мігрантів прорвалися через білорусько-польський кордон.

ЄС готує нові санкції проти Білорусі, зокрема міністра закордонних справ Володимира Макея та авіакомпанії "Белавіа", яка перевозить мігрантів.

Депутат найбільшої в Бундестазі Соціал-демократичної партії Німеччини Нільc Шмід запропонував залучити Україну до вирішення проблеми з мігрантами на білорусько-польському кордоні. Він сказав, що мігрантів можна відправляти в Україну, поки ЄС розглядатиме заявки на їхній притулок.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов відповів на ідею німецького депутата пропозицією однопартійцям Шміда запросити мігрантів у свої домівки.