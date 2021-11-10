Польща затримала на кордоні з Білоруссю росіянина, який сприяв міграційній навалі
У вівторок, 9 листопада, польські прикордонники затримали на кордоні з Білоруссю громадянина РФ, який сприяв спробам мігрантів потрапити до Польщі
Про це повідомляє у Twitter польська прикордонна служба.
"За допомогу (спробам мігрантів перетнути кордон - ред.) затримано 3 особи (1 оcоба з Росії, 1 особа зі Швеції, 1 особа з Литви)", - повідомили польські прикордонники.
Загалом 9 листопада польські прикордонники затримали 9 осіб і зафіксували 599 спроб незаконного перетину кордону.
"Вчора ми зафіксували 599 спроб незаконного перетину кордону Польщі з Білоруссю. Затримано 9 осіб (5 осіб з Лівану, 3 особи з Іраку, 1 особа з Сирії). Щодо 48 осіб було прийнято рішення про виїзд з Польщі", - йдеться у повідомленні.
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