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Польща затримала на кордоні з Білоруссю росіянина, який сприяв міграційній навалі

10 листопада, 2021 середа
23:26
Світ

У вівторок, 9 листопада, польські прикордонники затримали на кордоні з Білоруссю громадянина РФ, який сприяв спробам мігрантів потрапити до Польщі

Про це повідомляє у Twitter польська прикордонна служба.

"За допомогу (спробам мігрантів перетнути кордон - ред.) затримано 3 особи (1 оcоба з Росії, 1 особа зі Швеції, 1 особа з Литви)", - повідомили польські прикордонники.

Загалом 9 листопада польські прикордонники затримали 9 осіб і зафіксували 599 спроб незаконного перетину кордону.

"Вчора ми зафіксували 599 спроб незаконного перетину кордону Польщі з Білоруссю. Затримано 9 осіб (5 осіб з Лівану, 3 особи з Іраку, 1 особа з Сирії). Щодо 48 осіб було прийнято рішення про виїзд з Польщі", - йдеться у повідомленні.

  • Нагадаємо, 8 листопада тисячі мігрантів прибули до кордону з Польщею у супроводі силовиків.
  • Станом на 9 листопада на кордоні з Білоруссю польські спецслужби налічували близько 4 тис. мігрантів.
  • Вранці 10 листопада повідомлялося, що десятки мігрантів прорвалися через білорусько-польський кордон.
  • ЄС готує нові санкції проти Білорусі, зокрема міністра закордонних справ Володимира Макея та авіакомпанії "Белавіа", яка перевозить мігрантів.
  • Депутат найбільшої в Бундестазі Соціал-демократичної партії Німеччини Нільc Шмід запропонував залучити Україну до вирішення проблеми з мігрантами на білорусько-польському кордоні. Він сказав, що мігрантів можна відправляти в Україну, поки ЄС розглядатиме заявки на їхній притулок.
  • Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов відповів на ідею німецького депутата пропозицією однопартійцям Шміда запросити мігрантів у свої домівки.
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Білорусь
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