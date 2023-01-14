У Литві назвали попередню причину вибуху на газопроводі
Вибух на магістральному газопроводі Литві 13 січня, стався через технічні проблеми, диверсію виключено. Не виключено, що було пошкоджено один зі швів на місці стику труб
Про це повідомляє Литовське національне телебачення посиланням на заяву генерального директора підприємства Amber Grid, оператора газових мереж Литви Нямунаса Бікнюса.
"Я не думаю, що це якісь навмисні дії, я думаю, що це нещасний випадок", - сказав він.
На думку директора адміністрації Пасвальського самоврядування Повіласа Бальчюнаса, небезпеки немає, оскільки засувки газопроводу закручені з обох боків, а це означає, що в трубах немає тиску.
За його словами, не виключено, було пошкоджено один зі швів на місці стику труб. Бальчюнас також заявив, що за попередніми даними, версію диверсії можна виключити.
- 13 січня у Литві стався вибух на газопроводі, спалахнула пожежа. За даними поліції, висота полум’я на початку вибуху сягнула кількох десятків метрів. Невдовзі після аварії влада вирішила евакуювати мешканців села Валакеляй, що розташоване менш ніж за кілометр від газопроводу.
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