У Литві стався вибух на газопроводі, спалахнула пожежа

Про це повідомляє видання LRT та мер Пасвальського району Литви Гінтаутас Гегузінскас.

Зазначається, що у поліцію надійшло повідомлення про вибух на газопроводі у Пасвальському районі, що на півночі країни неподалік від кордону з Латвією. Інцидент стався на газопроводі оператора Amber Grid.

За даними поліції, висота полум’я на початку вибуху сягнула кількох десятків метрів. Про загиблих чи постраждалих наразі не повідомляють. Невдовзі після аварії прийняли рішення евакуювати мешканців села Валакеляй, що розташоване менш ніж за кілометр від газопроводу.

На місці працюють пожежники й поліція. Пожежні команди стежать, щоби полум’я не дісталося до будинків. Можливі причини вибуху не називали. Мешканці села розповіли журналістам, що вдень спостерігали в районі вибуху ремонтні роботи.

Зі свого боку, компанія Amber Grid, яка обслуговує газопровід, терміново проінформувала уряд про ситуацію, що склалася. Газопровід використовується для подачі газу до північної частини Литви та для транспортування газу до Латвії.

11 січня ЄС і НАТО створили робочу групу для захисту критичної інфраструктури. Після того, як президент РФ Путін використав енергетичну зброю та саботаж "Північних потоків", спільна цільова група буде зосереджена на тому, щоб зробити "критично важливу інфраструктуру, технології та ланцюги постачань більш стійкими до потенційних загроз і вжити заходів щодо зменшення потенційної вразливості".

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