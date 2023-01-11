ЄС і НАТО створили робочу групу для захисту критичної інфраструктури

Про це йдеться на порталі НАТО.

"Диверсія на "Північних потоках" показала, що ми потребуємо бути готовими і що ми повинні протистояти цьому новому типу загроз. Тож сьогодні ми запускаємо робочу групу ЄС і НАТО для стійкої критичної інфраструктури", - сказала глава Єврокомісії.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також підкреслив, що "стійкість і захист критичної інфраструктури є ключовою частиною спільної роботи НАТО та ЄС".

Він заявив, що після того, як президент Путін використав енергетичну зброю та саботаж "Північних потоків", спільна цільова група буде зосереджена на тому, щоб зробити "критично важливу інфраструктуру, технології та ланцюги постачань більш стійкими до потенційних загроз і вжити заходів щодо зменшення потенційної вразливості".

Відомо, що зустріч генсека НАТО та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн відбулася через день після підписання третьої Спільної декларації про співпрацю між НАТО та ЄС. Генеральний секретар сказав, що це партнерство є більш важливим, ніж будь-коли, "оскільки жорстоке вторгнення Росії в Україну докорінно змінило нашу безпеку". Він додав, що запеклі бої навколо Бахмута та Соледару показали хоробрість українських військ і життєву важливість посилення військової підтримки України.

"На цьому ключовому етапі війни ми повинні зробити ще більше, навіть швидше", - підкреслив він.

Зазначається, що робоча група на початку покриватиме чотири сектори: це транспорт, енергетика, цифрова сфера та космос. "І, звичайно, ми повідомлятимемо держави-члени і союзників про наші результати", - сказала фон дер Ляєн.

26 вересня в трубопроводі "Північний потік - 2" сталося раптове падіння тиску. Згодом стало відомо, що на маршрутах газопроводів "Північний потік" і "Північний потік - 2" у Балтійському морі сталися вибухи.

29 жовтня російське міністерство оборони назвало військових Великої Британії винними у "плануванні, забезпеченні та реалізації" підриву підводної частини газопроводів "Північний потік -1" та "Північний потік - 2".

На думку екскомандувача Об’єднаних сил Королівства, Росія могла звинуватити ВМС Британії у підриві Nord Stream, аби мати привід атакувати європейську енергетичну інфраструктуру.

18 листопада Служба безпеки Швеції заявила, що на "Північних потоках" знайдено залишки вибухівки поруч із газогонами, що свідчить про диверсію.

27 грудня ЗМІ повідомили, що компанія Nord Stream AG, яка є оператором пошкоджених газогонів "Північний потік" і "Північний потік-2", почала попередню оцінку вартості ремонту труб. Зазначається, що ремонт трубопроводів може обійтися мінімум в $500 млн.

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