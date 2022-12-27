Ремонт "Північних потоків" може обійтися мінімум в $500 млн, - The New York Times

Про це повідомляє The New York Times.

Один кошторис ремонту "Північних потоків" оцінює вартість ремонту в суму, яка починається приблизно з 500 мільйонів доларів, повідомило джерело. Крім того, російські представники вивчають, як довго пошкоджені труби газогонів можуть витримувати вплив солоної морської води.

Як відомо, багато країн Європи вважають, що Москва причетна до підривів на "Північних потоках", хоча докази цього публічно оголошені не були.

The New York Times зазначає, що інцидент не приніс Росії однозначних вигод, адже та й далі мусить платити Україні за транзит газу, вже не може використовувати аргумент про дешеве блакитне паливо для впливу на Німеччину й буде змушена витратитись на ремонт "Північних потоків".