Ремонт "Північних потоків" може обійтися мінімум в $500 млн, - The New York Times
Компанія Nord Stream AG, яка є оператором пошкоджених газогонів "Північний потік" і "Північний потік-2", почала попередню оцінку вартості ремонту труб
Про це повідомляє The New York Times.
Один кошторис ремонту "Північних потоків" оцінює вартість ремонту в суму, яка починається приблизно з 500 мільйонів доларів, повідомило джерело. Крім того, російські представники вивчають, як довго пошкоджені труби газогонів можуть витримувати вплив солоної морської води.
Як відомо, багато країн Європи вважають, що Москва причетна до підривів на "Північних потоках", хоча докази цього публічно оголошені не були.
The New York Times зазначає, що інцидент не приніс Росії однозначних вигод, адже та й далі мусить платити Україні за транзит газу, вже не може використовувати аргумент про дешеве блакитне паливо для впливу на Німеччину й буде змушена витратитись на ремонт "Північних потоків".
- 26 вересня в трубопроводі "Північний потік - 2" сталося раптове падіння тиску. Згодом стало відомо, що на маршрутах газопроводів "Північний потік" і "Північний потік - 2" у Балтійському морі сталися вибухи.
- 29 жовтня російське міністерство оборони назвало військових Великої Британії винними у "плануванні, забезпеченні та реалізації" підриву підводної частини газопроводів "Північний потік -1" та "Північний потік - 2".
- На думку екскомандувача Об’єднаних сил Королівства, Росія могла звинуватити ВМС Британії у підриві Nord Stream, аби мати привід атакувати європейську енергетичну інфраструктуру.
- 18 листопада Служба безпеки Швеції заявила, що на "Північних потоках" знайдено залишки вибухівки поруч із газогонами, що свідчить про диверсію.
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