У Литві волонтери зібрали €17 млн для українських військових
Литовська волонтерська організація Blue/Yellow, що допомагає українським військовим, зібрала для них €17 млн
Про це пише Delfi.
"Наразі до України вже прибула вантажівка зі спорядження, взуттям, спальними мішками, бронежилетами, медичними засобами тощо. До України також прибули 20 позашляховиків з речами, необхідними українським військовим", - повідомили в Blue/Yellow.
Організація підтримує українських солдатів, волонтерів і тероборону.
Литовці також жертвують іншим неурядовим організаціям, які допомагають біженцям і постраждалим від війни.
Крім того, Литва надала Україні державну медичну допомогу на суму €3,7 млн.
- Нагадаємо, раніше майже €5,5 млн фінансової допомоги українцям зібрали в Латвії.
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