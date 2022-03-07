У Литві волонтери зібрали €17 млн для українських військових

Про це пише Delfi.



"Наразі до України вже прибула вантажівка зі спорядження, взуттям, спальними мішками, бронежилетами, медичними засобами тощо. До України також прибули 20 позашляховиків з речами, необхідними українським військовим", - повідомили в Blue/Yellow.



Організація підтримує українських солдатів, волонтерів і тероборону.



Литовці також жертвують іншим неурядовим організаціям, які допомагають біженцям і постраждалим від війни.



Крім того, Литва надала Україні державну медичну допомогу на суму €3,7 млн.

Нагадаємо, раніше майже €5,5 млн фінансової допомоги українцям зібрали в Латвії.

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