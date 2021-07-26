У Литві затримані на кордоні з Білоруссю мігранти влаштували бунт

Про це повідомляє Delfi.

Зранку 26 липня почали бунтувати мігранти, розміщені в приміщенні колишньої школи у Веребеяй.

Конфлікт виник після того, як іракці заборонили іншим мігрантам брати доставлену їжу.

"Все почалося вранці, коли не дозволили роздавати мігрантам привезену їжу. Їжу не дозволили брати навіть дітям і підліткам, а також жінкам. Зараз привезли обід, і його не дають роздавати", - сказав заступник директора адміністрації Алітуського муніципалітету Віргіліюс Пранскявічюс.

За словами Пранскявічюса, у вихідні мігранти трохи заспокоїлися, оскільки їм обіцяли, що їх вимоги розглянуть відповідальні особи.

"Але з сьогоднішнього ранку й мови немає про переговори. Вони викинули їжу. Самі іракці їсти відмовляються, вони заборонили і іншим брати їжу. Єдина вимога - випустити їх з території", - сказав він.

Литва в останні місяці стикається з помітним зростанням нелегальної міграції. Через Білорусь в країну вже спробувало проникнути понад 2,7 тис. нелегальних мігрантів.