У Литві затримані на кордоні з Білоруссю мігранти влаштували бунт
У Литві затримані на кордоні з Білоруссю нелегальні мігранти з Іраку влаштували бунт, вимагаючи відпустити їх
Про це повідомляє Delfi.
Зранку 26 липня почали бунтувати мігранти, розміщені в приміщенні колишньої школи у Веребеяй.
Конфлікт виник після того, як іракці заборонили іншим мігрантам брати доставлену їжу.
"Все почалося вранці, коли не дозволили роздавати мігрантам привезену їжу. Їжу не дозволили брати навіть дітям і підліткам, а також жінкам. Зараз привезли обід, і його не дають роздавати", - сказав заступник директора адміністрації Алітуського муніципалітету Віргіліюс Пранскявічюс.
За словами Пранскявічюса, у вихідні мігранти трохи заспокоїлися, оскільки їм обіцяли, що їх вимоги розглянуть відповідальні особи.
"Але з сьогоднішнього ранку й мови немає про переговори. Вони викинули їжу. Самі іракці їсти відмовляються, вони заборонили і іншим брати їжу. Єдина вимога - випустити їх з території", - сказав він.
Литва в останні місяці стикається з помітним зростанням нелегальної міграції. Через Білорусь в країну вже спробувало проникнути понад 2,7 тис. нелегальних мігрантів.
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