У Лівії на березі моря знайшли гашиш із портретами Путіна

Про це повідомляє The Libya Observer.



Житель міста Ель-Мардж на північному сході Лівії знайшов на морському березі 323 брикети з гашишем із зображеннями президента Росії Володимира Путіна. Зазначається, що чоловік повідомив про знахідку поліції.



Також кілька днів тому на сході Лівії знайшли велику кількість гашишу із зображеннями колумбійця Пабло Ескобара. Ймовірно, що це сталося через затоплення партії контрабандного гашишу наркодилера.

