Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Світ У Лівії журналісти знайшли планшет російського найманця ПВК "Вагнера": Mein Kampf Гітлера та запит на зброю у РФ

У Лівії журналісти знайшли планшет російського найманця ПВК "Вагнера": Mein Kampf Гітлера та запит на зброю у РФ

11 серпня, 2021 середа
15:25

Військові визнаного ООН Уряду національної згоди Лівії знайшли електронний планшет російського найманця та розкрили журналістам його вміст

Про це розповідає українська служба ВВС.

Бойовики ПВК "Вагнера" покинули цю територію після оголошення перемир'я в десятирічній громадянській війні між урядом ООН в Триполі та військами генерала Халіфи Хафтара з урядом в Тобруці в 2020 році. Планшет помістили у спеціальний чохол, який блокує сигнал, - щоб не можна було відстежити його місце розташування або дистанційно стерти дані.

"У памʼяті пристрою були десятки файлів - від інструкцій з встановлення протипіхотних мін та виготовлення саморобних вибухових пристроїв до відео з розвідувальних безпілотників. Було й кілька книг, зокрема Mein Kampf, "Гра Престолів" та посібник з виноробства", - розповідають журналісти ВВС.

Проте найцікавішими, за словами видання, були воєнні карти зон бойових дій з примітками російською мовою. Більшість позначок були зосереджені навколо південної околиці Триполі Айн-Зара, де "вагнерівці" воювали проти уряду, визнаного ООН, в лютому-травні 2020 року. Карти збігалися зі знайденим на планшеті відео безлюдних вулиць Айн-Зари, які зняв безпілотник. До того моменту мешканці вже залишили район.

Також на одній з карт журналісти знайшли чорні точки - заміновані позиції, деякі з яких позначені назвами самих мін - наприклад, ОЗМ - чи словами на кшталт "замінований район". Іноді точки підписані позивними бійців, що можуть бути відповідальними за ці позиції. Загалом журналісти нарахували 35 точок на карті, які вони вважають замінованими - більшість з них розташовані у житлових районах Айн-Зари.

Окрім планшета, журналісти також отримали документ обсягом 10 сторінок - заявку на отримання озброєння та техніки, датовану 19 січня 2020 року. Експерт з безпеки Кріс Кобб-Сміт пояснив BBC, що переважна більшість перелічених у заявці позицій - це сучасна техніка, що наразі перебуває на озброєнні лише російської армії.

"Це передбачає не лише доступ до значного бюджету, а й право робити запити на новітні стратегічно важливі, якщо не секретні, технології. Приватні військові компанії, такі як Blackwater, також можуть мати певну підтримку уряду США, але я не думаю, що вони мають повноваження просити танки, артилерійські установки та дрони-безпілотники", - пояснив Кобб-Сміт.

Лівія
російські найманці
Вагнергейт
Читайте також:
10 серпня, 2021 вiвторок
"Навіть розміщення американських підрозділів": Резніков закликав посилити безпекову підтримку України через можливе розгортання в Криму ядерної зброї
Лукашенко
9 серпня, 2021 понедiлок
"Ми б це зробили впродовж доби": Лукашенко заявив, що разом із Путіним міг би "поставити на коліна" Україну
Фирташ
10 серпня, 2021 вiвторок
"Через фінансування тероризму в Україні": Держгеонадра анулювала права компанії Фірташа на користування надрами
Київ
+30
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.72
    Купівля 26.72
    Продаж 26.96
  • EUR
    Купівля 31.25
    Продаж 31.63
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, середа
11 серпня
15:38
Зеленський призначив 16 суддів у місцеві суди
15:30
У Києві обмежили рух вантажівок через спеку
15:14
Саміт Кримська платформа: кількість країн-учасниць зросла до 38
15:13
Греція вирішила передати Україні 100 тис. доз вакцин AstraZeneca, - Кабмін
15:13
У німецькому Потсдамі схопили британця: підозрюють у шпигунстві на Кремль
15:11
Євген Макаренко
Бельгійський клуб погнав футболіста збірної України в Угорщину
14:49
В українських СІЗО дозволять користуватися телефоном та інтернетом
14:39
Ліонель Мессі
Я відчуваю себе щасливим, ми боротимемось за всі трофеї, - Мессі після свого переходу в ПСЖ
14:28
Кабмін продовжив дію збільшених нормативів для розрахунку субсидій у "червоних" зонах карантину
14:24
вакцинація
У Полтаві за вакцинацію від коронавірусу даруватимуть квитки в театр, - ОДА
13:59
Роман Яремчук
Ліга чемпіонів: усі пари плей-офф кваліфікації. За кого вболівати українцям
13:53
Після невдалої спроби компанії Red Bull Софіївську площу від слідів дрифту взялись чистити волонтери
13:44
Сергій Шкарлет
"Буде реальністю, але не для всіх": Шкарлет про зарплату в $4 тис. для викладачів
13:44
Денис Шмигаль
Кабмін затвердив програму поводження з ядерним паливом з фінансуванням майже 9 млрд грн
13:35
Вільнюс поліція
У Вільнюсі поліція затримала 26 громадян, які вимагали відставки уряду через впровадження ковід-паспортів
13:26
Олексій Любченко
Любченко виступив за розкриття персональних даних при сплаті податків
13:15
Уряд знизить тариф на електроенергію для деяких домогосподарств: скільки платитимемо
13:11
карантин
Адаптивний карантин в Україні продовжили до 1 жовтня
13:08
Нацполіцію у Києві очолив полковник Іван Вигівський, - Крищенко
13:06
Конституція Білорусі
Конституційна комісія Білорусі пропонує прибрати з основного закону положення про нейтралітет країни
13:05
Російська агресія проти України
Російська агресія проти України: економічний вимір
12:58
авіакомпанія LOT
Польська авіакомпанія LOT почала літати у Сімферопольському районі під відповідальністю України
12:32
Росіяни обстріляли з важкої артилерії житловий сектор у зоні ООС, убивши мирного жителя
12:21
Поліція викрила ексчиновницю Верховної Ради та експомічника нардепа Шаповалова на "продажі" посади голови Миколаївської ОДА за $600 тис.
12:00
Правоохоронці викрили крадіїв вугілля і міндобрив на Укрзалізниці
11:54
Костянтин Москалець: Станьте нарешті собою
11:50
Олексій Любченко
Україна безболісно пройде пікові виплати за держборгом у вересні, - Любченко
11:27
PR
Як вибрати ПВХ плитку для підлоги, не маючи спеціальної освіти
11:21
Очільник поліції Києва Крищенко подав у відставку
11:08
Софія Сапєга на "Білорусь 1"
Слідом за Протасевичем: державне ТБ Білорусі показало Софію Сапєгу
10:50
У польському Сеймі через звільнення віцепрем'єра може розвалитись коаліція на чолі з "ПіС"
10:42
пам'ятні монети
НБУ випустить чотири пам'ятні монети з нагоди 30-річчя Незалежності України
10:08
Швидкісний трамвай
Швидкісний трамвай у Києві відновить рух з 12 серпня
09:50
Президент Афганістану Шаріф прибув у Мазарі-Шаріф
Таліби захопили восьмий та дев'ятий з 34 центрів провінцій у Афганістані
09:29
курс долара
Офіційний курс: ціна долара надалі падає
09:00
Провідні шахісти Київщини та Львівщини визначать кращого на турнірі у вересні, - Олексій Кавилін
08:46
коронавірус
Коронавірус: 1 тис. 122 випадки, в лідерах зараження Київ та Запорізька область
08:28
Роланд Франко
Помер останній онук Івана Франка
08:09
Дріфт на Софіївській у Києві: Комунальники миють площу, Red Bull не впорався, - блогер
08:00
Інфографіка
"Динамо"
"Динамо" - "Минай": де та коли дивитись перенесений матч УПЛ
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV