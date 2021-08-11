У Лівії журналісти знайшли планшет російського найманця ПВК "Вагнера": Mein Kampf Гітлера та запит на зброю у РФ

Про це розповідає українська служба ВВС.

Бойовики ПВК "Вагнера" покинули цю територію після оголошення перемир'я в десятирічній громадянській війні між урядом ООН в Триполі та військами генерала Халіфи Хафтара з урядом в Тобруці в 2020 році. Планшет помістили у спеціальний чохол, який блокує сигнал, - щоб не можна було відстежити його місце розташування або дистанційно стерти дані.

"У памʼяті пристрою були десятки файлів - від інструкцій з встановлення протипіхотних мін та виготовлення саморобних вибухових пристроїв до відео з розвідувальних безпілотників. Було й кілька книг, зокрема Mein Kampf, "Гра Престолів" та посібник з виноробства", - розповідають журналісти ВВС.

Проте найцікавішими, за словами видання, були воєнні карти зон бойових дій з примітками російською мовою. Більшість позначок були зосереджені навколо південної околиці Триполі Айн-Зара, де "вагнерівці" воювали проти уряду, визнаного ООН, в лютому-травні 2020 року. Карти збігалися зі знайденим на планшеті відео безлюдних вулиць Айн-Зари, які зняв безпілотник. До того моменту мешканці вже залишили район.

Також на одній з карт журналісти знайшли чорні точки - заміновані позиції, деякі з яких позначені назвами самих мін - наприклад, ОЗМ - чи словами на кшталт "замінований район". Іноді точки підписані позивними бійців, що можуть бути відповідальними за ці позиції. Загалом журналісти нарахували 35 точок на карті, які вони вважають замінованими - більшість з них розташовані у житлових районах Айн-Зари.

Окрім планшета, журналісти також отримали документ обсягом 10 сторінок - заявку на отримання озброєння та техніки, датовану 19 січня 2020 року. Експерт з безпеки Кріс Кобб-Сміт пояснив BBC, що переважна більшість перелічених у заявці позицій - це сучасна техніка, що наразі перебуває на озброєнні лише російської армії.

"Це передбачає не лише доступ до значного бюджету, а й право робити запити на новітні стратегічно важливі, якщо не секретні, технології. Приватні військові компанії, такі як Blackwater, також можуть мати певну підтримку уряду США, але я не думаю, що вони мають повноваження просити танки, артилерійські установки та дрони-безпілотники", - пояснив Кобб-Сміт.