У Лівії журналісти знайшли планшет російського найманця ПВК "Вагнера": Mein Kampf Гітлера та запит на зброю у РФ
Військові визнаного ООН Уряду національної згоди Лівії знайшли електронний планшет російського найманця та розкрили журналістам його вміст
Про це розповідає українська служба ВВС.
Бойовики ПВК "Вагнера" покинули цю територію після оголошення перемир'я в десятирічній громадянській війні між урядом ООН в Триполі та військами генерала Халіфи Хафтара з урядом в Тобруці в 2020 році. Планшет помістили у спеціальний чохол, який блокує сигнал, - щоб не можна було відстежити його місце розташування або дистанційно стерти дані.
"У памʼяті пристрою були десятки файлів - від інструкцій з встановлення протипіхотних мін та виготовлення саморобних вибухових пристроїв до відео з розвідувальних безпілотників. Було й кілька книг, зокрема Mein Kampf, "Гра Престолів" та посібник з виноробства", - розповідають журналісти ВВС.
Проте найцікавішими, за словами видання, були воєнні карти зон бойових дій з примітками російською мовою. Більшість позначок були зосереджені навколо південної околиці Триполі Айн-Зара, де "вагнерівці" воювали проти уряду, визнаного ООН, в лютому-травні 2020 року. Карти збігалися зі знайденим на планшеті відео безлюдних вулиць Айн-Зари, які зняв безпілотник. До того моменту мешканці вже залишили район.
Також на одній з карт журналісти знайшли чорні точки - заміновані позиції, деякі з яких позначені назвами самих мін - наприклад, ОЗМ - чи словами на кшталт "замінований район". Іноді точки підписані позивними бійців, що можуть бути відповідальними за ці позиції. Загалом журналісти нарахували 35 точок на карті, які вони вважають замінованими - більшість з них розташовані у житлових районах Айн-Зари.
Окрім планшета, журналісти також отримали документ обсягом 10 сторінок - заявку на отримання озброєння та техніки, датовану 19 січня 2020 року. Експерт з безпеки Кріс Кобб-Сміт пояснив BBC, що переважна більшість перелічених у заявці позицій - це сучасна техніка, що наразі перебуває на озброєнні лише російської армії.
"Це передбачає не лише доступ до значного бюджету, а й право робити запити на новітні стратегічно важливі, якщо не секретні, технології. Приватні військові компанії, такі як Blackwater, також можуть мати певну підтримку уряду США, але я не думаю, що вони мають повноваження просити танки, артилерійські установки та дрони-безпілотники", - пояснив Кобб-Сміт.
- Нагадаємо, на початку цього року ЗМІ писали, що у Лівії на полі бою захопили російський зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С1" і вивезли на американську авіабазу Раммштайн в Німеччині
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