У Лондоні формально оголосили Чарльза III королем Великої Британії
Новим королем Великої Британії став Чарльз ІІІ. Старший син Єлизавети II автоматично успадкував престол після її смерті.
Про це повідомляють в BBC.
Рада престолонаслідування офіційно оголосила Карла III новим королем Сполученого Королівства.
Відповідну прокламацію підписали у порядку черговості наступним спадкоємцем престолу принцом Вільямом, королевою-консортом Каміллою, головою Ради, прем'єр-міністром Британії Ліз Трасс та архієпископом Кентерберійським.
Він зійшов на престол під імʼям Карл ІІІ. Він поновив обіцянку все життя служити своєму народу, як і його мати. Поклявся "впродовж усього відведеного Богом часу підтримувати конституційні принципи, що лежать в основі держави".
Закінчив промову особистим зверненням до "любої мами".
"Ви вирушаєте в останню велику подорож, щоб возз'єднатися з моїм любим покійним татом, і я просто хочу сказати: дякую. Дякую за вашу любов і відданість нашій сім'ї та сім'ї народів, яким ви так віддано служили всі ці роки" - сказав Чарльз.
Відомо, що 73-річний Чарльз став найстарішим монархом на момент початку правління за всю історію Великої Британії. Коронація монарха пройде згодом.
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