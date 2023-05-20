У Лондоні не дали провести концерт Шендеровича

Це мало місце ввечері у п'ятницю, 19 травня 2023 року, передає "Бі-бі-сі".

Російських лондонців, які прийшли на заздалегідь запланований концерт Шендеровича, "чекали замкнені двері та розгублені Шендерович та організатори, які поки що нічого не можуть сказати про причини скасування зустрічі письменника із глядачами".

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Письменник із частиною глядачів пішов до Ріджентс-парку і зараз виступав там.