У Лондоні не дали провести концерт Шендеровича
Університетський коледж Лондона (University College London, UCL) скасував публічний виступ та зустріч із шанувальниками з емігрантських кіл для російського письменника та публіциста Віктора Шендеровича
Це мало місце ввечері у п'ятницю, 19 травня 2023 року, передає "Бі-бі-сі".
Російських лондонців, які прийшли на заздалегідь запланований концерт Шендеровича, "чекали замкнені двері та розгублені Шендерович та організатори, які поки що нічого не можуть сказати про причини скасування зустрічі письменника із глядачами".
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Письменник із частиною глядачів пішов до Ріджентс-парку і зараз виступав там.
- Нагадаємо, у квітні Шендерович назвав окупантів "нашими хлопцями (рос. "рєбятамі", а українців звинуватив у "сплесках нацизму", оскільки вони бажають утворення на теренах сучасної Росії низки вільних демократичних держав.
- Після цього його внесли до бази даних "Миротворця" й облили кетчупом у Вільнюсі.
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