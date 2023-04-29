Російський письменник Шендерович назвав окупантів "нашими хлопчиками", а українців звинуватив у "сплесках нацизму"
Заяви з українського боку про необхідність припинення існування Росії у нинішньому вигляді та з сьогоднішніми кордонами російський письменник-публіцист Віктор Шендерович вважає "сплесками нацизму"
Про це він заявив в етері проєкту "Живой гвоздь", створеному редакцією забороненого радіо "Ехо Москви".
З українцями, за його словами, "російським лібералам" слід діяти спільно "до першого повороту", тобто до повалення режиму Путіна та завершення війни.
"Але дал, все-таки це наша країна та наші хлопчики. Так, обдурені, нещасні. Так, іноді вбивці навіть. Але вони наші, це наша країна", - сказав Шендерович про російську армію.
"Ми б хотіли, щоб Путіна не було, а Росія була”, - наголосив він.
Натомість в Україні та в українській діаспорі багато хто, як заявив Шендерович, волів аби "вся Росія накрилась іржавим тазом".
Читайте також: Михайло Басараб. Життя російській опозиції ускладнює її ж імперськість
"Уся. З усіма нами, вами. І відразу з Пушкіним, Толстим. Просто накрилась іржавим тазом. Просто щоб її не було. І емоційно це зрозуміти дуже просто. Я згадую свою бабусю, яка не могла чути німецьку мову. Емоційно все зрозуміло”, - сказав він.
Разом з тим такі побажання щодо Росії, додав Віктор Шендерович, він особисто оцінює як "сплески нацизму".
"І дуже боляче та гостро сприймаємо, так би мовити, сплески нацизму, будемо називати речі своїми іменами, з протилежного боку. Коли чую слова про те, що російський народ рабський, що орки усі просто за фактом російського паспорта", - додав публіцист.
- Нагадаємо, на необхідності перетворення Росії на цілу низку окремих самостійних держав наголошує секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.
- Такої ж думки дотримується й начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.
- Немосковська російська опозиція теж стоїть на схожих позиціях. Наприклад, опозиціонер з Саратова (Поволжя) В'ячеслав Мальцев, що тепер проживає у Франції, взимку заявив, що "єдиний варіант зберегти Росію - це її розчленувати".
- У необхідності утворення незалежних національних держав впевнені лідери визвольних рухів Чечні, Дагестану, Черкесії, Татарстану, Башкортостану, Уралу, Сибіру, Якутії, Бурятії, Кубані, Інгерманландії, Далекого Сходу тощо.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.4
Купівля 37.4Продаж 38.03
-
EUR
Купівля 40.86Продаж 41.83
- Актуальне
- Важливе