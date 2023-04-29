Російський письменник Шендерович назвав окупантів "нашими хлопчиками", а українців звинуватив у "сплесках нацизму"

Про це він заявив в етері проєкту "Живой гвоздь", створеному редакцією забороненого радіо "Ехо Москви".

З українцями, за його словами, "російським лібералам" слід діяти спільно "до першого повороту", тобто до повалення режиму Путіна та завершення війни.

"Але дал, все-таки це наша країна та наші хлопчики. Так, обдурені, нещасні. Так, іноді вбивці навіть. Але вони наші, це наша країна", - сказав Шендерович про російську армію.

"Ми б хотіли, щоб Путіна не було, а Росія була”, - наголосив він.

Натомість в Україні та в українській діаспорі багато хто, як заявив Шендерович, волів аби "вся Росія накрилась іржавим тазом".

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"Уся. З усіма нами, вами. І відразу з Пушкіним, Толстим. Просто накрилась іржавим тазом. Просто щоб її не було. І емоційно це зрозуміти дуже просто. Я згадую свою бабусю, яка не могла чути німецьку мову. Емоційно все зрозуміло”, - сказав він.

Разом з тим такі побажання щодо Росії, додав Віктор Шендерович, він особисто оцінює як "сплески нацизму".

"І дуже боляче та гостро сприймаємо, так би мовити, сплески нацизму, будемо називати речі своїми іменами, з протилежного боку. Коли чую слова про те, що російський народ рабський, що орки усі просто за фактом російського паспорта", - додав публіцист.