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OPINION

Життя російській опозиції ускладнює її ж імперськість

Михайло Басараб
29 квітня, 2023 субота
12:06
Погляд Михайло Басараб

Про новий маніфест Ходорковского в Politico: "Недалекоглядність Заходу ускладнює життя російській опозиції"

Суть маніфесту — Захід недостатньо любить пересічних росіян. А якщо Захід не почне пестити їх краще, то вони продовжать працювати на Путіна.

Там ще було кілька випадів в бік українців. Але нам плювати на це.

Життя російській опозиції ускладнює сама російська імперськість, притаманна, до речі, Ходорковскому. Вони в‘язні свого світогляду і великодержавства

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Мова про інше. Але ходорковскі цього не зрозуміють. Хоча було б не зле. Життя російській опозиції ускладнює сама російська імперськість, притаманна, до речі, Ходорковскому. Вони в‘язні свого світогляду і великодержавства.

Перестати псувати собі життя — це перестати боротися за збереження великої Росії. Щоб стати вільними, вони мають дати свободу іншим. Ось де ключ до звільнення росіян.

Джерело

Про автора: Михайло Басараб, політолог.

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