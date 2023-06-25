У Лондоні обвалився житловий будинок
У суботу, 24 червня, на сході Лондона обвалився 3-поверховий житловий будинок
Про це повідомляє Sky News.
Інцидент стався в окрузі Генкі. Триповерховий житловий будинок, який обвалився, розташований на Глостер Драйв.
На місці аварії працювали десятки рятувальників, техніка та пошукові собаки. На щастя, під завалами нікого не виявлено, обійшлось без постраждалих.
"Все, що я почув, — це гучний звук. Будівля, у якій я живу, тремтіла, наче стався землетрус. Це було дуже страшно. Коли я подивився у вікно, вся будівля була зруйнована", - розповів місцевий житель.
Фото: aliamirofficia1/Twitter/PA Wire
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