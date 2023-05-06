У Лондоні під час коронації Чарльза III затримали майже 50 людей

Про це пише The Independent.

Столична поліція заявила, що сприятиме антимонархічним демонстраціям, якщо тільки вони не суперечать чинним законам.

Серед затриманих були учасники антимонархічної кампанії "Республіка", які стояли з плакатами "Не мій король", а також прихильники екологічної кампанії "Просто зупини нафту" та організації із захисту тварин Animal Rising.

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Як зазначає BBC, офіцерка поліції Карен Фіндлі, яка керувала операцією "Коронація", каже:

"Ми забезпечували правопорядок на численних акціях протесту, не втручаючись під час мітингів до початку коронації та під час неї. Наш обов'язок - робити це пропорційно згідно з відповідним законодавством. Ми також маємо обов'язок втрутитися, коли захід стає злочинним та може призвести до серйозних порушень".

Нагадаємо, прем'єрміністр Денис Шмигаль разом з дружиною президента України Оленою Зеленською перебуває у Британії, куди вони прибули для участі у церемонії коронації Чарльза III.





