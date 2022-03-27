Десятки тисяч людей зібралися в центрі Лондона, щоб висловити солідарність з народом України, щоб підтримати Україну. Вони продемонстрували упевненість в тому, що Україна переможе у війні проти Росії.

Трафальгарська площа перетворилася на жовто-блакитне море, - пише The Guardian



Мер Лондона Садік Хан, який організував марш, заявив, що Україна зазнала "немислимого болю і страждань" за останній місяць. Хан сказав, що Лондон стоїть "плече до плеча з Україною в її найтемніші часи".

На своєму маршруті через Лондон демонстранти зустріли текст повідомлення Йоко Оно на величезному електронному білборді. Оно надіслала тисячам людей, що зібралися, повідомлення, в якому говорилося: "Пам’ятайте, ми всі – сім’я. Влада – це мир".



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb