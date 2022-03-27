У Лондоні відбулася багатотисячна демонстрація на підтримку України, - The Guardian
Мер Лондона Садік Хан заявив, що жителі британської столиці стоять пліч-о-пліч з Україною в її найтемніші часи
Десятки тисяч людей зібралися в центрі Лондона, щоб висловити солідарність з народом України, щоб підтримати Україну. Вони продемонстрували упевненість в тому, що Україна переможе у війні проти Росії.
Трафальгарська площа перетворилася на жовто-блакитне море, - пише The Guardian
На своєму маршруті через Лондон демонстранти зустріли текст повідомлення Йоко Оно на величезному електронному білборді. Оно надіслала тисячам людей, що зібралися, повідомлення, в якому говорилося: "Пам’ятайте, ми всі – сім’я. Влада – це мир".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.94
-
EUR
Купівля 32.19Продаж 33.26
- Актуальне
- Важливе