У Лондоні відновили рух Тауерським мостом

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на ВВС.



Мст планувалося підняти в понеділок, щоб пропустити корабель. Однак він застряг у піднятому положенні приблизно на 12 годин.

Поліція заявила, про закриття мосту через "технічну несправність". На обох берегах Темзи утворилися затори.

Міст відкрили для руху о 01:45 за місцевим часом.

Представник корпорації, якій належить міст, заявив, що розслідування триває, причина інциденту невідома.

9 серпня один з символів Лондона - Тауерський міст - перестав пропускати машини: розвідні частини мосту заклинило через технічну несправність.