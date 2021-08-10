У Лондоні відновили рух Тауерським мостом
Тауерський міст у Лондоні запрацював після неполадки, раніше він застряг у піднятому положенні
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на ВВС.
Мст планувалося підняти в понеділок, щоб пропустити корабель. Однак він застряг у піднятому положенні приблизно на 12 годин.
Поліція заявила, про закриття мосту через "технічну несправність". На обох берегах Темзи утворилися затори.
Міст відкрили для руху о 01:45 за місцевим часом.
Представник корпорації, якій належить міст, заявив, що розслідування триває, причина інциденту невідома.
- 9 серпня один з символів Лондона - Тауерський міст - перестав пропускати машини: розвідні частини мосту заклинило через технічну несправність.
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