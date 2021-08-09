У Лондоні заклинило розвідний Тауерський міст: рух над Темзою неможливий

Про це розповідає ВВС.



Вдень міст розвели для проходу корабля, але конструкцію розвідних відрізків мосту заклинило.

Адміністрація району лондонського Сіті, яка управляє мостом, заявила, що причина поломки поки невідома.

Зараз на мосту йдуть ремонтні роботи. За словами доглядачів переправи, вони можуть зайняти кілька годин. Рух поблизу мосту ускладнений, а проїзд через Темзу немжливий.



У серпні 2020 року пам'ятка архітектури кінця XIX ст. також ламалася. Рік тому через есправність розвідного механізму його закрили на добу.

Тауерський міст - одна з найвідоміших визначних пам'яток Лондона. Він був побудований у 1894 році. Міст підіймають близько 800 разів за рік.